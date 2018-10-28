Землетрясение в Боржоми не повлияло на выборы президента Грузии

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Землетрясение, которое произошло в воскресенье в грузинском городе Боржоми, никак не отразилось на выборах президента Грузии и работе избирательных участков, заявил председатель местного избирательного округа Леван Девидзе.

Центр сейсмологии ранее сообщил, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в воскресенье, эпицентром стал город Боржоми.

"Избирательный процесс в обычном режиме проходит на всех участках округа. Землетрясение не повлияло на этот процесс", — заявил Девидзе.

По информации местных СМИ, из-за землетрясения от стен здания Дома культуры, рядом с которым открыты избирательные участки, отвалился кафель, но никто не пострадал.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.