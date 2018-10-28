В Грузии явка избирателей на выборах президента к 16.00 мск составила 38,6%

Сотрудница одного из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

Сотрудница одного из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Грузии к 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%, заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

"Активность избирателей к 17.00 составила 38,6%, уже проголосовали 1,3 миллиона человек", — заявила Микеладзе на брифинге.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.