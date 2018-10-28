Рейтинг партии Меркель продолжает падать, показал опрос

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжает падать, на втором месте по популярности оказалась партия "Зеленые", свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag.

По данным опроса, блок ХДС/ХСС во главе с Меркель набрал рекордно низкое количество голосов (24%), потеряв один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом.

Набирает популярность партия "Зеленые", рейтинг которой увеличился на один процентный пункт и составил 20%. Третью строчку рейтинга заняла правая партия "Альтернатива для Германии", которую готовы поддержать 16% жителей страны.

Четвертое место заняла в рейтинге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 15% голосов. Немецкие либералы из Свободной демократической партии набрали 10%, еще 10% жителей Германии отдали бы свои голоса за "Левых".

Опрос проводился в период с 18 по 24 октября, в нем приняли участие 1905 человек.