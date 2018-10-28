В БДИПЧ отметили важность борьбы с антисемитской риторикой

ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир осудила нападение на синагогу в американском Питтсбурге, подчеркнув необходимость противостоять расизму и антисемитизму, говорится в сообщении БДИПЧ.

Гисладоттир, как отмечает БДИПЧ, "присоединилась к американским и международным лидерам, осудив нападение в субботу на синагогу в Питтсбурге, и выразила соболезнования семьям 11 человек, убитых во время стрельбы".

Она осудила "все проявления антисемитизма и других форм нетерпимости, призывая приложить больше усилий для обеспечения включения и обеспечения безопасности для всех общин".

По данным БДИПЧ, директор бюро подчеркнула, что политические лидеры США и ​​стран ОБСЕ должны дать четкий посыл, что преступления на почве ненависти и расизма неприемлемы.

"Это ужасное преступление подчеркивает, что все лидеры несут ответственность не только за то, чтобы воздерживаться, но и активно противостоять расистской и националистической риторике, которая, как представляется, сыграла определенную роль в этом деле", — сказал Гисладоттир. "Они несут ответственность за противодействие антисемитским, расистским и ксенофобским дискурсам с посланиями уважения, терпимости и участия", добавила она.

Директор БДИПЧ напомнила правительствам стран региона ОБСЕ об их ответственности за принятие всех мер для обеспечения безопасности общин. "Правительства должны оценивать потребности целевых сообществ в области безопасности и предпринимать все необходимые шаги для предотвращения таких ужасных преступлений", — сказала она.