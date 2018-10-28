Мун Чжэ Ин заявил, что точных планов визита лидера КНДР в Южную Корею нет

Об этом глава Южной Кореи заявил во время тура на самую высокую горную вершину в стране Халласан на острове Чеджудо.
"У нас есть выражение "От горы Пэктусан до горы Халласан". Я мог бы показать (лидеру КНДР – ред.) гору Халласан, если на то будет его желание. Но у нас нет какого-либо конкретного плана (его визита – ред.), поэтому мы ничего подобного не планировали", — цитирует агентство Ренхап слова Мун Чжэ Ина.
Президент Южной Кореи во время поездки в КНДР для проведения межкорейского саммита в сентябре побывал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин благодаря хорошей погоде смогли спуститься к озеру Чхонджи в кратере потухшего вулкана Пэктусан. Туда лидеры и сопровождающие их лица спустились по канатной дороге.
Межкорейский саммит стал третьей встречей Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в нынешнем году. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.
Кроме этого, в ходе прошедших переговоров, Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
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