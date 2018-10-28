Мун Чжэ Ин заявил, что точных планов визита лидера КНДР в Южную Корею нет

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Точного плана визита лидера КНДР в Южную Корею пока нет, подтвердил в воскресенье южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Об этом глава Южной Кореи заявил во время тура на самую высокую горную вершину в стране Халласан на острове Чеджудо.

"У нас есть выражение "От горы Пэктусан до горы Халласан". Я мог бы показать (лидеру КНДР – ред.) гору Халласан, если на то будет его желание. Но у нас нет какого-либо конкретного плана (его визита – ред.), поэтому мы ничего подобного не планировали", — цитирует агентство Ренхап слова Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи во время поездки в КНДР для проведения межкорейского саммита в сентябре побывал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин благодаря хорошей погоде смогли спуститься к озеру Чхонджи в кратере потухшего вулкана Пэктусан. Туда лидеры и сопровождающие их лица спустились по канатной дороге.

Межкорейский саммит стал третьей встречей Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в нынешнем году. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Кроме этого, в ходе прошедших переговоров, Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.