Израильтяне на границе с Газой не пускают детей в школы в знак протеста

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Несмотря на то, что в воскресенье, 28 октября, армия обороны Израиля заявила о снятии всех ограничений в населенных пунктах вдоль южной границы, установленных после ракетных ударов из Газы, жители приграничных районов решили не пускать детей в школы, пишет "Вести-Ynet".

Сообщается, что жители ряда населенных пунктов через соцсети организовали протест, за которым последовала встреча представителей общин с властями районных советов. На ней было заявлено, что бойкот школ – первый шаг, который приграничные общины намерены сделать, пока власти не предпримут действенных мер по защите жителей от "огненного террора" и ракетных пусков из Газы.

Инициатива организовать активные протестные мероприятия принадлежит группе жителей регионального совета Шеар ха-Негев, в течение многих месяцев страдающих от пожаров, спровоцированных воздушными шарами с зажигательными устройствами, и обстрелов из сектора Газы, уточняет "Вести-Ynet". Кроме того, по данным издания, утром 28 октября на территории средней школы в региональном совете Шеар ха-Негев недалеко от учебных классов обнаружен осколок ракеты, выпущенной из сектора Газы в конце прошлой недели.