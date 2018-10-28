ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, выдвинутый партией "Наш дом Израиль", о запрете сокращать срок тюремного заключения для тех, кто отбывает наказание за преступления в области безопасности, сказал РИА Новости пресс-секретарь партии Михаил Фейгин.

Поводом для законопроекта стало возможное досрочное освобождение нескольких таких заключенных. Проект был предложен депутатом кнессета, членом фракции "Наш дом Израиль" Одедом Форером, уточнил Фейгин. Согласно инициативе парламентария, лица, осужденные за преступления в сфере государственной безопасности, не должны иметь возможность досрочного освобождения. В соответствии с предложенной инициативой заключенные в израильских тюрьмах террористы не смогут выйти на свободу после отбытия двух третей срока.

Одной из главных причин, побудивших Форера в экстренном порядке подать на рассмотрение кнессета и министерской комиссии законопроект, является ожидаемое досрочное освобождение ряда террористов и их пособников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь партии.

По его словам, Форер убежден, что допускать досрочный выход на свободу террористов и их пособников за "хорошее поведение" в тюрьме грозит безопасности Израиля и может породить новых опасных преступников.

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман поддержал законодательную инициативу Форера и заявил, что считает абсолютно недопустимой практику сокращения трети срока террористам и их пособникам. По его убеждению, подобного рода решения нельзя оставлять на усмотрение комиссии по досрочным освобождениям, подчеркнул собеседник агентства.