ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, выдвинутый партией "Наш дом Израиль", о запрете сокращать срок тюремного заключения для тех, кто отбывает наказание за преступления в области безопасности, сказал РИА Новости пресс-секретарь партии Михаил Фейгин.
Одной из главных причин, побудивших Форера в экстренном порядке подать на рассмотрение кнессета и министерской комиссии законопроект, является ожидаемое досрочное освобождение ряда террористов и их пособников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь партии.
По его словам, Форер убежден, что допускать досрочный выход на свободу террористов и их пособников за "хорошее поведение" в тюрьме грозит безопасности Израиля и может породить новых опасных преступников.
Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман поддержал законодательную инициативу Форера и заявил, что считает абсолютно недопустимой практику сокращения трети срока террористам и их пособникам. По его убеждению, подобного рода решения нельзя оставлять на усмотрение комиссии по досрочным освобождениям, подчеркнул собеседник агентства.