Полиция Албании проводит массовые обыски и задержания наркоторговцев

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Полиция Албании проводит серию обысков и задержаний подозреваемых в наркоторговле и связанных с ними чиновников, под стражей оказались 27 человек, передает портал газеты Tirana Times и другие албанские издания.

Акция МВД идет в 12 городах, среди задержанных трое полицейских. Еще шестеро человек объявлены в розыск. Отмечается, что при обыске 100 квартир и домов изъято 182,5 килограмма наркотиков, "прежде всего, опиатов".

Операция полиции прошла на фоне субботней отставки главы МВД Фатмира Джафая, которого оппозиционная Демократическая партия (ДП) обвиняла в укрывательстве брата — Агрона — осужденного властями Италии за торговлю кокаином. Перед уходом экс-министр заявил, что "гордится достигнутыми результатами".

Еще одним высокопоставленным подозреваемым чиновником стал градоначальник портового города Дуррес на Адриатике Вангюш Дако, которого лидер ДП Люльзим Баша с парламентской трибуны назвал "пособником крупнейших наркокланов" и потребовал посадить его в тюрьму.

Предшественник отправленного в отставку Джафая на посту министра внутренних дел также подозревается оппозицией в связях с наркомафией.

Парламент Албании в октябре 2017 года принял решение о лишении депутатского иммунитета члена правящей Социалистической партии, занимавшего ранее пост главы МВД, Саимира Тахири. Прокуратура республики подозревает его в участии в организации сети наркоторговли во время пребывания на посту министра внутренних дел с 2013 года по март 2017 года. Лидером международного наркокартеля следствие считает его племянника Моиси Хабилая, ранее арестованного в Италии.

Тахири свою причастность к наркоторговле отрицает и называет обвинения политическими, но президент с 1992 по 1997 годы и премьер с 2005 по 2013 годы Сали Бериша и оппозиция требуют призвать к ответу весь кабинет министров во главе с премьером Эди Рамой.