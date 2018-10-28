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Болтон назвал Македонию очень сложной страной

(обновлено: 15:14 28.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном он поднял вопрос о давлении США в вопросе голосования по изменению конституции Македонии, в ответ Болтон усмехнулся и сказал, что это "очень сложная страна".

Плакат, призывающий голосовать на референдуме о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В дела Македонии вмешивается не Россия, а США, заявили в МИД
По словам Лаврова, вопрос возник, когда Болтон "на ужине по касательной упомянул вмешательство" (России в выборы в США — ред.).

"Я сказал ему, что нас обвиняют во вмешательстве не только в США, Испании (Каталонии), в связи с "брекзитом" и т.д., но сейчас уже модно обвинять нас во всём, что происходит на Западных Балканах… Мы привели примеры, что сами вообще молчали, когда готовился македонский референдум, а столицу Македонии Скопье посетили генеральный секретарь НАТО Столтенберг, министр обороны США Мэттис, канцлер Германии Меркель… которые публично, "в лоб", без всяких деликатностей требовали от македонских избирателей проголосовать за своё будущее, сказать "да" на референдуме о том, хотят ли они стать членами Евросоюза и НАТО путём "всего лишь" изменения названия страны. Эта лукавая формулировка нарушает многое", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр напомнил, что впоследствии, когда этот референдум не набрал кворума и не состоялся, в парламенте Македонии прошло голосование за то, чтобы начать процедуру изменения Конституции.

"И недостающие девять голосов (потому что оппозиционная партия была против) – это открыто заявлено в Македонии – были получены частично путём подкупа, частично обещанием не заводить уголовное дело… Всё это время в здании македонского парламента находился посол США и не просто находился. Я это сказал Болтону, он усмехнулся и ответил, что это "очень сложная страна", — добавил Лавров.

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум

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