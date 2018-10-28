ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Представители Южной Кореи, КНДР и представители так называемого "командования ООН" завершили проверку разминирования разделяющей две страны демилитаризованной зоны.

Существующее в Южной Корее "командование ООН" под руководством американского генерала не имеет никакого международного мандата. К концу Корейской войны 1950-53 годов войска под флагом ООН в Корее насчитывали почти 934 тысячи человек из более 15 стран, около 300 тысяч из которых были американцы. США без одобрения всемирной организации переименовало в одностороннем порядке "объединенное командование" этих войск в "командование ООН".

Везде, где войска под флагом ООН совершают интервенцию, СБ ООН четко оговаривает численность и срок их пребывания в той или иной точке, а также конкретные задачи. В случае с так называемым "командованием ООН" в Южной Корее никто не определял, для чего и как долго оно должно существовать.

"По итогам совместной проверки все стороны непосредственно подтвердили тот факт, что шаги по совместному разоружению были тщательно проведены на всей зоне совместной охраны", — цитирует агентство Ренхап сообщение южнокорейского министерства обороны.

В заявлении ведомства также подчеркивается, что подобные "шаги по ликвидации вооружений были предприняты впервые после создания зоны совместной охраны в 1953 году".

Ликвидация мин и неразорвавшихся боеприпасов проводилась Сеулом и Пхеньяном с 1 октября текущего года, в частности, для реализации договоренностей Севера и Юга страны на высшем уровне о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Первый этап предусматривал разминирование "зоны совместной охраны" в пограничном пункте Пханмунджом, где весной проводились первые два раунда переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР, высшего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разминирование также потом коснется уезда Чхорвон провинции Канвондо, где будет вестись поиск останков погибших.

По данным источника агентства Ренхап в военных кругах, в ходе работ по разминированию северокорейские военные уничтожили пять мин. На южнокорейской стороне мин или неразорвавшихся снарядов найдено не было. Кроме этого в так называемой "зоне совместной охраны" были демонтированы пять наблюдательных постов на стороне КНДР и четыре – на стороне Южной Кореи.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Третий межкорейский саммит прошел в сентябре в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.