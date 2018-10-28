Послы западных стран уверены, что выборы в Грузии пройдут спокойно

Наблюдатели на одном из избирательных участков в Тбилиси во время выборов президента Грузии. 28 октября 2018

Наблюдатели на одном из избирательных участков в Тбилиси во время выборов президента Грузии. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Послы западных стран в Грузии уверены, что проходящие в воскресенье в стране выборы президента пройдут в спокойной обстановке и активность избирателей будет высокой.

Послы, среди которых представители США, Великобритании, Голландии и Австралии, посетили избирательный участок в городе Гори близ Тбилиси.

"Я рад, что я и мои коллеги находимся в этот день в городе Гори. С разными миссиями представители и наблюдатели наших стран находятся в Грузии и мы рады этому. Мы уверены, что эти выборы пройдут в спокойной среде и как можно больше избирателей сделают свой выбор, так как это очень важно", — заявил журналистам посол Великобритании Джастин Маккензи Смидт.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.