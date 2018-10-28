На выборах президента Грузии проголосовали почти 16% избирателей

Сотрудница одного из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

Сотрудница одного из избирательных участков в Тбилиси на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента Грузии по данным на 12.00 (11.00 мск) составила 15,95%, заявила спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

Явка избирателей на выборах президента в 2013 году за первые четыре часа составила 17,5% — более 600 тысяч избирателей.

"Явка избирателей по данным на 12.00 составила 15,95%, проголосовали более 558 тысяч человек", — заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.