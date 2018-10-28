Саперы изъяли почти 19 тысяч боеприпасов в районе арсенала под Черниговом

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. Архивное фото

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. Архивное фото

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Саперы обнаружили и изъяли уже почти 19 тысяч взрывоопасных предметов в районе арсенала в Черниговской области, где произошел пожар, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду госслужба по ЧС сообщила, что пожар на арсенале в Черниговской области ликвидировали, восстановлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе, жители могут возвращаться в свои дома. Воздушное пространство в радиусе 30 километров открыли в четверг.

"Очищено 45 из 80 участков разминирования. Изъято более 18,8 тысяч взрывоопасных предметов (за сутки – более 1,4 тысячи)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты продолжают восстанавливать дома, уже восстановлено 150 зданий.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.