ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял за обедом в воскресенье прибывшего в страну индийского коллегу Нарендру Моди и пригласил его посетить загородный дом главы японского правительства в населенном пункте Нарусава в префектуре Яманаси к юго-западу от Токио.

Как отмечает агентство Киодо, Моди стал первым из зарубежных лидеров, получившим подобное приглашение от Синдзо Абэ.

По окончанию обеда Абэ и Моди планируют посетить завод по производству промышленных роботов. Официальная часть визита индийского премьера в Японию начнется в понедельник, 29 октября.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны намерены подтвердить курс на расширение двусторонних отношений, а также намерение по реализации плана "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в частности, обеспечения безопасного судоходства и соблюдения международных законов.

Кроме этого, по данным агентства Киодо, Абэ может объявить о предоставлении займа на почти 2,7 миллиарда долларов, предназначенного в том числе для содействия в строительстве скоростных дорог.

О своих планах посетить Японию индийский премьер заявил в конце августа этого года по итогам прошедших в Нью-Дели переговоров Моди и министра обороны Японии Ицунори Онодэры. В ходе встречи Моди дал высокую оценку оборонному сотрудничеству двух стран, поприветствовав "усиление различных механизмов двустороннего диалога в военной сфере".