Меркель выразила соболезнования из-за нападения на синагогу в США

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с нападением на синагогу в США и подчеркнула необходимость противостояния антисемитизму.

"Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти. Мои соболезнования семьям, пострадавшим я желаю сил и выздоровления", — привел в Twitter слова Меркель представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы все должны решительно противостоять антисемитизму. Везде", — отмечается в сообщении.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.