В Мексике набирает обороты кампания "Мадуро, тебя не ждут"

МЕХИКО, 28 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей в Мексике начали кампанию протеста против приглашения на инаугурацию будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

О приглашении Мадуро сообщил ранее будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард. По его словам, Мадуро находится в числе 15 глав государств, которые подтвердили свое присутствие на церемонии 1 декабря в Мехико.

В итоге в социальных сетях началась кампания, продвигаемая под хештегом #MaduroNoEresBienvenido (Мадуро, тебя не ждут). К ней присоединился, к примеру, бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

Эбрарду уже пришлось объясняться по поводу приглашения Мадуро. "Мы приглашаем всех. К примеру, приедет второй человек в иерархии КНДР, но также приедет вице-президент США… Мексика не должна и не может, да мы этого и не сделали бы, говорить, какая страна будет присутствовать, а какая не будет. Мексика уважает все правительства в мире", — заявил Эбрард в субботу журналистам в Мехико.

Действующие власти Мексики более чем критически относятся к Мадуро. Страна входит в "Группу Лимы", которая объединяет 12 государств Северной и Южной Америки, сформировавших в августе 2017 года данное объединение и выступающих против нарушения демократического порядка в Венесуэле. В свою очередь Каракас обвинял Мехико в причастности к неудавшемуся покушению на Мадуро в августе этого года.

Сам Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, ранее говорил о невмешательстве в дела других народов как об основополагающем принципе политики своего будущего правительства на международной арене в привязке к ситуации с Венесуэлой. Пока официальный Мехико всегда поддерживал принимаемые Организацией американских государств (ОАГ) меры и заявления о необходимости восстановления демократических институтов в этой южноамериканской стране.