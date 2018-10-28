Более миллиона человек подписали петицию за референдум по сделке Brexit

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Более 1 миллиона человек подписали петицию Final Say с призывом к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй провести референдум по итоговым договоренностям по Brexit.

Петиция размещена на сайте change.org, ее на данный момент подписали 1 007 429 человек. Указано, что она была создана публицистом газеты Independent Кристианом Броутоном.

"Вне зависимости от того, как вы проголосовали на референдуме по Brexit, вы заслуживаете того, чтобы высказаться об итоговых договоренностях по сделке", — говорится в комментарии к петиции.

Публицист считает, что для проведения референдума есть не менее трех причин, одна из которых — "хаотичный подход" Мэй и парламента, который привел к ожесточенной конкуренции и отставкам.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.