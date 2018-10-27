В ФБР рассказали, из какого оружия стреляли в синагоге

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Устроивший стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбург был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами, заявил в субботу журналистам агент ФБР Боб Джонс.

"Мы думаем, что один из них (видов оружия – ред.) был штурмовой винтовкой, и мы знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета", — сказал он. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News . По словам Джонса, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"Он уже выходил из синагоги, когда полицейские Питтсбурга в форме столкнулись с ним. Полицейский потом был ранен, он отступил. Подозреваемый вернулся обратно в синагогу, чтобы укрыться от спецназа… Это все, что мы знаем на этот момент", — так он описал столкновение правоохранителей со стрелком.

Джонс добавил, что подозреваемый, по мнению ФБР, действовал в одиночку, его мотивы пока неизвестны

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.