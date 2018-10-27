Путин поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 27 октября 2018

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с национальным праздником – 95-летием со дня образования республики.

"Позвольте поздравить турецкий народ с приближающимся национальным праздником – с Днем Турецкой Республики. Послезавтра – 95 лет образования Турецкой Республики. Я искренне поздравляю президента и турецкий народ с этим праздником. Желаю счастья и благополучия", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию.