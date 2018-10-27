МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полиция графства Уилтшир отпустила под залог мужчину, задержанного за попытку украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, говорится в заявлении правоохранительных органов.

"Мужчина 45 лет отпущен под залог при выполнении некоторых условий после того, как он был задержан по подозрению в попытке украсть Великую хартию вольностей", — сообщила полиция на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в четверг около 17:00 по местному времени (19:00). По данным полиции, после того как "была совершена попытка разбить стеклянную коробку", в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев. Как сообщали СМИ, мужчину подозревают в попытке кражи, хранении наступательного оружия и нанесении ущерба. В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр политико-правового документа не был поврежден.

Как сообщает британский таблоид Sun, предполагаемого преступника помог поймать американский турист Мэтт Делкамбр, который вместе со своей женой Алексой находился в соборе во время происшествия. По данным издания, злоумышленник включил пожарную сигнализацию в соборе и, воспользовавшись неразберихой, забежал внутрь здания и попытался разбить ящик из двойного стекла, в котором находился исторический документ. Однако, как отмечает издание, ему удалось разбить только внешнее стекло. Затем мужчина попытался скрыться с места происшествия, но Делкамбр схватил его и удерживал до прибытия правоохранительных органов.

"Я не мог позволить ему уйти. Великая хартия вольностей – один из самых важных документов в истории. Я просто должен был его остановить", — рассказал изданию американец.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.