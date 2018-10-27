Полиция подтвердила задержание подозреваемого в атаке на синагогу в США

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Полиция подтвердила информацию о том, что подозреваемый в нападении на синагогу в американском Питтсбурге задержан, в результате стрельбы есть жертвы.

"На этот момент подозреваемый в стрельбе задержан, у нас многочисленные пострадавшие в синагоге. Трое полицейских ранены. Другой информации пока нет, потому что мы зачищаем здание и пытаемся понять, все ли спокойно теперь, нет ли других угроз в здании… Жертвы есть", — сказал представитель полиции.

По данным телеканала KDKA, стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги.