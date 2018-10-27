В синагоге в Питтсбурге, где произошла стрельба, остаются люди

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. В синагоге в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба, остаются забаррикадировавшиеся внутри люди, судьба стрелка неизвестна, сообщает местный телеканал KDKA.

По его данным, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в здании людей. Нескольких человек вывели, полиция работает над спасением остальных, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что, по одним данным, четыре человека, по другим данным – до восьми человек погибли при стрельбе в синагоге, где собралось большое количество верующих на субботнюю службу.