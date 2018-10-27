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Глава женералитета Каталонии пообещал продолжать "строить республику"

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (637)
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© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фотоПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фото
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар

МАДРИД, 27 окт – РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра в первую годовщину незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом пообещал продолжать "строить республику".

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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"Никто не говорит, что это будет просто. Но возврат назад не вариант", — заявил Торра, заверив, что конечная цель – "построить государство".

"Свобода Каталонии будет не работой парламента или этого правительства, свободу Каталонии завоюете вы", — сказал глава каталонского женералитета, обращаясь к жителям этого испанского автономного сообщества.

Он признал, что время, прошедшее с момента "провозглашения независимости" каталонским парламентом, "не прошло так, как мы хотели". Он обвинил в этом "репрессивную машину государства, которое попыталось подавить каталонскую демократию".

При этом, как он считает, приход к власти в Испании нового социалистического правительства не изменил отношение Мадрида к Каталонии, поскольку предстоит суд над политиками и общественными деятелями. Он считает, что этот суд (на скамье подсудимых окажутся 18 человек, которым предъявлены обвинения, связанные с проведение незаконного референдума 1 октября 2017 года) направлен не только против каталонского правительства, президиума парламента и общественных лидеров, но и "против миллионов каталонцев, которые 3 октября остановили страну (3 октября 2017 года в автономном сообществе прошла всеобщая забастовка), чтобы выступить против насилия и защитить наши гражданские, социальные и национальные права".

"Пусть никто не заблуждается, это суд против всего каталонского народа", — добавил каталонский политик. При этом он объявил, что возглавляемое им правительство не примет никакого другого приговора суда, кроме как "освобождение обвиняемых, возвращение изгнанников (имеются ввиду скрывающиеся за пределами Испании политики, которым предъявлены обвинения, в том числе бывший глава женералитета Карлес Пучдемон), окончание всех дел против репрессированных".

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В случае обвинительного приговора Торра пообещал "ответить", поскольку "Каталония не примет, что голосовать — преступление, что организация референдума — преступление, которое преследуется по Уголовному кодексу, и что Каталония не может определять свое будущее свободно и демократически и ратифицировать это в парламенте".

Первого октября 2017 года в Каталонии прошел незаконный референдум. В нем приняли участие лишь 43% населения, 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах этого голосования, 27 октября 2017 каталонский парламент, где сепаратисты обладали абсолютным большинством, проголосовали за создание "Каталонской республики, независимой и суверенной". Однако официально документы о провозглашении не были опубликованы и не вступили в силу.

В этот же день Сенат разрешил правительству Испании применить 155 статью конституции, на следующий день в автономном сообществе было введено прямое правление Мадрида, от власти был отстранен женералитет, парламент распущен. Часть членов правительства Карлеса Пучдемона, включая его самого, скрылись за границей. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа, растрате госсредств и неподчинении властям.

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