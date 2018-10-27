В США объяснили происхождение "дьявольских сумок", выброшенных на берег

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Национального заповедника "Мыс Хаттерас" в Северной Каролине объяснили происхождение загадочных "кожаных мешков" которые появляются на пляжах штата.

Необычные черные "сумки" с отростками — естественного происхождения и не имеют никакого отношения к пластику, заверили местных жителей представители заповедника. Странные мешочки оказались яйцами ромбовых скатов.

"В этих кожистых чехлах находятся яйца. Мешочки обычно прикреплены к растениям или другим неподвижным объектам в воде. Чаще всего после того, как скат вылупляется, их выносит на берег", — говорится в публикации в фейсбуке.

Ученые предупреждают, что в случае обнаружения "сумок" в воде лучше их не трогать, сообщает Science Alert. Внутри может находиться скат.

Яйцевые капсулы ромбовых скатов часто называют дьявольскими или русалочьими сумками. На вид они напоминают пластик, а на ощупь — кожу. В действительности чехол, в котором находится яйцо, состоит из коллагена.