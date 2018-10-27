В гей-параде на Тайване приняли участие десятки тысяч человек

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли в субботу на главные улицы Тайбэя для участия в крупнейшем в Азии гей-параде, их участники ищут поддержку по двум вопросам о правах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые вынесены на референдум 24 ноября.

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, тысячи человек собрались около полудня в субботу перед резиденцией главы администрации острова, откуда и началось шествие. Шествие было разбито на девять групп, участники 16-го по счету гей-парада, двигаясь по трем маршрутам, несли в руках многочисленные разноцветные флаги, транспаранты, воздушные шары.

Среди участников шествия были и представители 17 иностранных дипломатических представительств из Австрии, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Канады и других стран. Некоторые участники специально прилетели на Тайвань ради участия в параде.

Активисты выдвинули на предстоящий референдум два вопроса. Первый — согласны ли жители острова, чтобы нормы гражданского права использовались для вступления однополых пар в брак. Второй — включение в общеобразовательную программу обязательного курса о равенстве полов, включающего лекции о гомосексуализме.

Отмечается, что первоначально сторонники однополых союзов не намеревались подавать вопросы на референдум, однако были вынуждены это сделать в качестве противовеса вопросам, выдвинутым противниками таких союзов, которые требуют, чтобы брак был вновь признан лишь союзом между мужчиной и женщиной.

Дебаты о легализации однополых союзов продолжались на Тайване с 2003 года, когда эта идея была предложена правительством. Непримиримые противоречия по этому вопросу неоднократно становились причиной массовых протестов. При этом активисты-сторонники однополых союзов многие годы пытались отстоять свои интересы и подавали соответствующие запросы в судебные инстанции.

Совет верховных судей Тайваня в мае 2017 года вынес решение в пользу легализации однополых союзов. Совет постановил, что статья 972 Гражданского кодекса о том, что брак — это всегда "союз между мужчиной и женщиной", противоречит конституции Тайваня. Соответствующее решение было вынесено после слушаний в конституционном суде.