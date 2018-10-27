Власти ЛНР примут меры для обеспечения безопасности во время выборов

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики принимают меры по обеспечению безопасной обстановки во время проведения выборов главы и депутатов народного совета ЛНР, запланированных на 11 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в республике провели совместные учения силовых структур и МЧС по противодействию террористической угрозе.

"Учитывая террористическую активность спецслужб Украины, в Луганской народной республике предприняты все необходимые меры для предотвращения дестабилизации обстановки во время подготовки и проведения выборов главы ЛНР и депутатов Народного совета", — цитируют в пресс-службе исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

По его словам, силовые ведомства республики в очередной раз отработали все возможные варианты реагирования и применения соответствующих антитеррористических мер для защиты жителей ЛНР. Уточняется, что участники совместных командно-штабных учений отработали порядок взаимодействия и механизмы оперативного реагирования на "возможные попытки террористической деятельности спецслужб Украины".

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