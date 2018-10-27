В ЛНР прошли совместные антитеррористические учения силовых структур

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Совместные учения силовых структур и министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики по противодействию антитеррористической угрозе провели в ЛНР, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
Он уточнил, что по итогам учений руководство ЛНР высоко оценило уровень подготовки министерств и ведомств. "Все участники данных командно-штабных учений показали высокий профессионализм и выучку", — сообщил Марочко.
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