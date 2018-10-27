В ДНР считают, что осужденная на Украине Просолова подверглась давлению

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет, что власти Украины оказали давление на сторонницу ДНР Юлию Просолову с целью получения от нее признательных показаний.
"25 октября было обнародовано интервью Юлии Просоловой, в котором она оговаривает себя, фактически признавая вину. У нас не вызывает сомнений, что сделано это было под давлением и вопреки своей воле, что в очередной раз демонстрирует несоблюдение Украиной прав и свобод человека", — сказала Морозова.
"Это и многое другое является свидетельством того, что дело Просоловой носит сфабрикованный характер", — сказала Морозова.
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что в настоящее время она продолжает прилагать все возможные усилия для скорейшего освобождения Просоловой.
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