В ДНР считают, что осужденная на Украине Просолова подверглась давлению

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет, что власти Украины оказали давление на сторонницу ДНР Юлию Просолову с целью получения от нее признательных показаний.

Ранее Морозова сообщила, что Просолову в октябре 2017 года задержали украинские силовики по подозрению в убийстве полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша. В конце сентября Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Просолову к 12 годам лишения свободы. Морозова не раз заявляла, что к Просоловой применяются пытки и к ней не допускают представителей международных гуманитарных организаций.

"25 октября было обнародовано интервью Юлии Просоловой, в котором она оговаривает себя, фактически признавая вину. У нас не вызывает сомнений, что сделано это было под давлением и вопреки своей воле, что в очередной раз демонстрирует несоблюдение Украиной прав и свобод человека", — сказала Морозова.

Кроме того, она добавила, что показания Просоловой имеют ряд нестыковок и противоречий, что вызывает ряд сомнений в отношении их достоверности.

"Это и многое другое является свидетельством того, что дело Просоловой носит сфабрикованный характер", — сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что в настоящее время она продолжает прилагать все возможные усилия для скорейшего освобождения Просоловой.

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