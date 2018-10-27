Глава Пентагона исключил отказ США от контроля за вооружениями

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США находятся в контакте с союзниками в Европе по поводу договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от контроля за вооружениями, сообщает агентство Рейтер.

"В конце концов мы должны посмотреть правде в глаза, это не значит, что мы отказываемся от контроля за вооружениями. Но контроль за вооружениями должен быть больше, чем просто слова на бумаге, это должны быть действия", — сказал Мэттис, выступая в Бахрейне.

Министр подчеркнул, что поводу договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон находится "в тесном взаимодействии" с союзниками в Европе. "Мы продолжим тесно взаимодействовать по поводу этого соглашения и его значения для европейской безопасности", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.