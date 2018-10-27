Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 27 окт — РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" по итогам встречи с представителями Египта заявило о согласии на всеобъемлющее прекращение огня с Израилем, сообщает официальное агентство министерства информации сектора Газа "Аль-Рай".

"Исламский джихад" согласен на всеобъемлющее прекращение огня и спокойствие по итогам контактов руководства движения с египетскими посредниками", — говорится в сообщении агентства.

Ранее армия Израиля сообщила, что по территории страны в ночь на субботу и утром в субботу из сектора Газа было выпущено как минимум 34 ракеты. В ответ на это израильские военные нанесли удары по более 80 целям в анклаве, были атакованы восемь объектов "Исламского джихада".

В пусках ракет израильтяне обвиняют палестинское движение "Исламский джихад", которое, по их утверждению, получило соответствующие приказы от своих сирийских и иранских покровителей.