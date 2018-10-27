ВВС Израиля атаковали восемь объектов движения "Исламский джихад"

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (459)

Столб дыма после израильского авиаудар в южной части сектора Газа. Архивное фото

Столб дыма после израильского авиаудар в южной части сектора Газа. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в ходе последней волны ударов по сектору Газа восемь объектов палестинского движения "Исламский джихад", которое стоит за последними ракетными обстрелами, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне утверждают, что боевики группировки с вечера пятницы выпустили около 40 реактивных и минометных снарядов, действуя по приказу своих сирийских и иранских покровителей.

"Некоторое время назад самолеты ВВС Израиля атаковали восемь террористических целей палестинского "Исламского джихада" в трех военных комплексах в различных районах сектора Газа", — говорится в сводке об операции.

В числе целей военные называют оружейные мастерские в северной части анклава и предприятие на юге, выпускающее конструкции для подземных туннелей.

В ходе предыдущих налетов ВВС Израиля разбомбили 87 объектов движения ХАМАС, которое армия считает ответственным за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему сектора Газа.