Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой полет вдоль российских границ, следует из данных ресурса Plane Radar.

Аппарат вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Приблизительно с 9:30 мск в течение пяти часов беспилотник вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем воздушное судно совершило несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от эстонского Тарту до Финского залива.

Перед возвращением на базу (20:30 мск) аппарат снова курсировал у границ Калининградской области.

20:30 мск.

Закончил разведывательный полёт у границ Калининградской области. pic.twitter.com/cSi8YUO1qL — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 октября 2018 г.

За последнее время американские самолеты-разведчики и дроны все чаще стали замечать вблизи российских границ. Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить эту активность, однако США ответили отказом.