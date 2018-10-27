ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильская авиация возобновила бомбардировки сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, заявила армейская пресс-служба.

Последним залпом, по подсчетам военных, с территории анклава выпущены пять ракет, четыре из которых перехватили батареи ПРО "Железный купол".

До этого израильское командование говорило о 34 пусках ракет из сектора Газа. В ответ на это самолеты, вертолеты и беспилотники Армии обороны Израиля нанесли удары по 87 объектам движения ХАМАС. Среди них — две оружейные мастерские, пять баз боевиков, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

В пусках ракет израильтяне обвиняют палестинское движение "Исламский джихад", которое, по их утверждению, получило соответствующие приказы от своих сирийских и иранских покровителей.

Новые столковения

Обстрел последовал за очередной серией массовых палестинских протестов, которые переросли в столкновения с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа.

Эти выступления продолжают семимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", в которых участвуют тысячи жителей анклава. Наибольшие обороты они набирают по пятницам.

На этот раз, по подсчетам израильских военных, в протестах участвовали 16 тысяч человек. Они жгли покрышки, швыряли бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, дважды прорывались через пограничные заграждения. В результате пятеро палестинцев погибли и 85 получили ранения в столкновениях с Армией обороны Израиля.