Выход США из ДРСМД угрожает Европе, заявил экс-глава МИД Югославии

БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) представляет угрозу прежде всего для стран Европы, которые находятся в зоне поражения таких ракет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Союзной республики Югославия в 1992-1995 годах Владислав Йованович.

"Не только американская угроза о возможном выходе из договора о РСМД, но и продолжительное заострение политических, экономических и других отношений Америки и их союзников с Россией являются причиной для волнения и трепета всех в Европе, кто размышляет объективно", — заявил Йованович агентству.

"Особенно для нас, ведь мы не принадлежим ни к одному военному альянсу и не желаем принадлежать, поэтому мы больше, нежели другие, заинтересованы в мире и безопасности в Европе и воздержанности всех от любых провокационных политических и военных акций", — отметил сербский дипломат.

По его словам, сама угроза выхода США из договора ударяет не только по мировой стабильности на ядерном и обычном уровне, но и "ставит Западную Европу в весьма чувствительное положение, так как договор о РСМД был заключен именно по требованию стран Западной Европы, которые находятся в зоне поражения этих самых ракет дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров".

Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что возможный выход из договора о РСМД – продолжение предыдущих выходов США из соглашений о стратегическом ядерном и ракетном оружии и "не может укрепить надежды на стабильность в международных отношениях".

"Это недобрый знак того, что над международными отношениями, особенно в Европе, нависли мрачные и угрожающие тучи. Поэтому в интересах Сербии и всех остальных, чтобы эта международная ситуация, особенно в отношениях между Западом и Россией как можно скорее разрешилась нормальным путем переговоров и взаимопонимания по всем разногласиям и возможным проблемам", — резюмировал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.