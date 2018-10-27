Израильские военные засекли пуски 30 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильские военные засекли за ночь порядка 30 ракет или мин, выпущенных палестинскими боевиками из сектора Газа, и перехватили десять из них, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрелы, которые ведутся в направлении города Сдерота, региональных советов Эшколь, Шаар ха-Негев и Хоф-Ашкелон с их небольшими сельскохозяйственными поселениями, пока обходятся без пострадавших и материального ущерба.

"За ночь и по состоянию на данный момент зафиксированы 30 пусков из сектора Газа… Расчеты установок ПРО "Железный купол" перехватили примерно десять снарядов, еще два упали в пределах сектора Газа, остальные разорвались на открытой местности", — говорится в сообщении.

На обстрелы израильская авиация отвечает ударами по объектам палестинских боевиков в секторе Газа. Ночью начальник генерального штаба Гади Айзенкот провел оперативное совещание с армейским командованием и руководством спецслужб, сообщала пресс-служба.

Пуски ракеты последовали за очередной серией массовых палестинских протестов, которые накануне переросли в столкновения с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа и, по данным местных медиков, унесли жизни пяти демонстрантов.

Обмен ударами, уже седьмой с начала года, третий за месяц и второй за неделю, угрожает попыткам Египта и ООН согласовать долгосрочное перемирие. Сделка предполагает прекращение агрессивных действий со стороны палестинцев в обмен на ослабление блокады анклава.