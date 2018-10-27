Трамп заявил, что поддерживает частные инвестиции в космос

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он поддерживает идею частных инвестиций в космос.

"Я говорю: дайте частникам это делать. Дайте им это делать. Мы сдали им нашу прекрасную инфраструктуру в аренду (для пусков). Дайте им потратить их деньги, чтобы отправиться к Марсу. Они хотят это сделать — я нормально к этому отношусь. Похоже, богатые ребята любят космос", — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.

"Они арендуют нашу инфраструктуру. Мы берём с них немного денег. Я им говорю — 25 миллионов за пуск. Они говорят — хорошо", — продолжил Трамп, добавив, что НАСА благодаря этому "активизировалась", что "необходимо для наших военных".

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.