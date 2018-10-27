МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев планирует дальнейшее повышение цен на газ для населения до уровня 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, об этом сообщает агентство "Украинские новости", в распоряжении которого оказалась копия постановления, удаленного с портала украинского правительства через несколько минут после его публикации.
Проект постановления был утвержден правительством в ходе выполнения Киевом предварительного условия для принятия новой программы финансовой помощи от МВФ на 3,9 миллиардов долларов сроком на 14 месяцев, отмечают "Украинские новости".
Ранее интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседника, знакомого с позицией МВФ" отмечало, что Украине в рамках договоренности с Международным валютным фондом придется поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов.
Кабмин Украины 19 октября повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Цена выросла с 6, тысячи до 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве утверждали, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.
Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.
Причем, по данным СМИ, речь идет о программе stand-by — из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.