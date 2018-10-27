ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (455)

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильская авиация наносят удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщили военные.

"Самолеты и вертолеты начали атаковать террористические цели в секторе Газа", — сказано в пресс-релизе Армии обороны Израиля.

Бомбардировка стала ответом на 14 ракет, которые с вечера пятницы выпустили палестинские боевики по территории еврейского государства. Восемь из них были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

С началом ответных ударов в приграничных районах Израиля вновь сработали сирены тревоги, оповещая местных жителей о новых обстрелах.