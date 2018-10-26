В Британии французского "человека-паука" приговорили к тюрьме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Магистратский суд Лондона в пятницу приговорил знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера к 20 неделям тюремного заключения после того, как мужчина забрался на 230-метровый лондонский небоскреб, сообщает телеканал Sky News.

"Очевидно, что вы опытный альпинист, но всегда есть опасность, что ваши действия могут быть повторены кем-то, кто менее умелый, с потенциально фатальными последствиями", — цитирует телеканал председателя судебной коллегии Эдварда МакМуллана.

Как отмечается, суд также потребовал от Робера выплатить городу компенсации в размере 5,5 тысячи фунтов и выдал ему специальный запрет на то, чтобы забираться на какое-либо здание в Великобритании.

Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, забрался в четверг на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити. Позднее сообщалось, что Робер был арестован полицией Лондона "за нарушение общественного порядка".

Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире — дубайская башня "Бурдж-Халифа".