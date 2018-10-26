Россия внесла на рассмотрение сессии ГА ООН резолюцию по кибербезопасности

ООН, 26 окт — РИА Новости. Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект резолюции по кибербезопасности, предусматривающий разработки в сфере ответственности стран, применения международного права в этой области и помощь развивающимся странам, сообщил в пятницу спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Ее мандат в качестве приоритета предусматривает рассмотрение трех важнейших тем: нормы ответственного поведения государств, применимость международного права к информпространству и содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении кибербезопасности", — рассказал спецпредставитель президента.
Кроме того, "в нашем проекте зафиксирован первоначальный перечень базовых норм ответственного поведения государств в киберпространстве".
"Также принципиально важно, что предъявляемые сторонам обвинения в такой деятельности должны быть обоснованными, не носить провокационный характер и не использоваться как предлог для применения силы против государств", — отметил Крутских.
"Благодарим те страны, которые уже стали соавторами нашего документа, рассчитываем на его широкую поддержку остальными государствами. Важно понимать, что от исхода голосования зависит судьба каждого члена международного сообщества, поэтому в заключение хотел бы бросить лозунг: "Голосуй или проиграешь!", — заключил докладчик.