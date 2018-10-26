Россия внесла на рассмотрение сессии ГА ООН резолюцию по кибербезопасности

ООН, 26 окт — РИА Новости. Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект резолюции по кибербезопасности, предусматривающий разработки в сфере ответственности стран, применения международного права в этой области и помощь развивающимся странам, сообщил в пятницу спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мы вносим на рассмотрение 73-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции, который содержит реальную добавленную стоимость", — сказал Крутских. По его словам, "речь идет об учреждении профильной рабочей группы ООН открытого состава".

"Ее мандат в качестве приоритета предусматривает рассмотрение трех важнейших тем: нормы ответственного поведения государств, применимость международного права к информпространству и содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении кибербезопасности", — рассказал спецпредставитель президента.

Кроме того, "в нашем проекте зафиксирован первоначальный перечень базовых норм ответственного поведения государств в киберпространстве".

Предложенные в проекте правила предусматривают использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "исключительно в мирных целях, ориентацию усилий международного сообщества на предотвращение конфликтов в информационной среде, соблюдение принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, недопущение увеличения разрыва между ними, неиспользование посредников в контексте применении ИКТ".

"Также принципиально важно, что предъявляемые сторонам обвинения в такой деятельности должны быть обоснованными, не носить провокационный характер и не использоваться как предлог для применения силы против государств", — отметил Крутских.

"Благодарим те страны, которые уже стали соавторами нашего документа, рассчитываем на его широкую поддержку остальными государствами. Важно понимать, что от исхода голосования зависит судьба каждого члена международного сообщества, поэтому в заключение хотел бы бросить лозунг: "Голосуй или проиграешь!", — заключил докладчик.