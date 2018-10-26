Израильские военные заявили о пусках не менее десяти ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски по меньшей мере десяти ракет из сектора Газа и перехватили несколько из них, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел 25-тысячного города Сдерота и регионального совета Шаар ха-Негев с его сельскохозяйственными поселениями обошелся, по предварительным данным, без пострадавших и материального ущерба.

"Зафиксированы порядка 10-12 пусков из сектора Газа по израильской территории. Несколько ракет перехвачены с помощью системы ПРО "Железный купол", — сказано в сообщении. Обстрел последовал за очередной серией массовых палестинских протестов, которые переросли в столкновения с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа и, по данным местных медиков, унесли жизни пяти демонстрантов.