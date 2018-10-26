Путин выразил соболезнования в связи с затоплением автобуса в Иордании

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II после затопления автобуса со школьниками на побережье Мертвого моря, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. На данный момент число жертв составило 20 человек из 46 пассажиров.

"Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мертвого моря. Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы – дети", — говорится в сообщении.

Также президент передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.