Младич звонком случайно прервал презентацию книги о себе в Госдуме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сербский генерал Ратко Младич, находящийся под стражей в Гаагском суде, случайно прервал презентацию книги о себе в Госдуме РФ, позвонив находившемуся на мероприятии сыну Дарко, передает корреспондент РИА Новости.

Вечером в пятницу в Госдуме в помещениях фракции КПРФ шла презентация книги интервью Младича и статей о нем "Последнее сражение", изданная общественным комитетом в защиту генерала. На презентации присутствовали депутаты Госдумы, сын генерала Дарко Младич и российские балканисты и общественные деятели. В этот момент генерал Младич позвонил из гаагской тюрьмы своему сыну. Оказалось, что он иногда совершает такие звонки, причем звонить может только он сам — звонки он не может принимать. При этом генерал не знал, что как раз идет посвященное ему мероприятие.

Дарко Младич поговорил с отцом, а затем передал трубку известному российскому эксперту Елене Гуськовой.

"Он передал всем большой привет и слова благодарности за то, что не забывают о нем. Ему было очень приятно", — объявила Гуськова собравшимся под общие аплодисменты.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В августе текущего года адвокаты Младича подали в Апелляционную палату МОМУТ жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. Младич-младший отметил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.