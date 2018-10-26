Младич звонком случайно прервал презентацию книги о себе в Госдуме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сербский генерал Ратко Младич, находящийся под стражей в Гаагском суде, случайно прервал презентацию книги о себе в Госдуме РФ, позвонив находившемуся на мероприятии сыну Дарко, передает корреспондент РИА Новости.
Дарко Младич поговорил с отцом, а затем передал трубку известному российскому эксперту Елене Гуськовой.
"Он передал всем большой привет и слова благодарности за то, что не забывают о нем. Ему было очень приятно", — объявила Гуськова собравшимся под общие аплодисменты.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.