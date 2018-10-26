Невеста Хашукджи отказалась от приглашения Трампа из-за неискренности США

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Хатидже Дженгиз, невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила, что не примет приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый Дом, пока позиция Вашингтона по этому делу не будет искренней.

Ранее Трамп заявил, что США пригласили невесту Хашукджи в Белый дом.

"Требую, чтобы все, кто причастен к этому дикому убийству сверху донизу, были привлечены к ответственности. Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону. Не поеду в Белый дом, пока США не будут искренними в своих решениях по убийства Джамаля Хашукджи", — сказала Дженгиз в интервью телеканалу Habertürk.

По ее словам, журналист был обеспокоен перед посещением саудовского консульства для получения справок, необходимых ему для женитьбы на Дженгиз, но в то же время считал, что саудовские власти не будут пытаться его задержать.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.