На границе Газы пять палестинцев погибли в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 26 окт — РИА Новости. Пять палестинцев погибли, более 80 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают семимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

"Пять палестинцев погибли, 85 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", — сказал аль-Кидра.

Стычки продолжаются, несмотря на сообщения арабских СМИ об успехах египетских посредников, которые, по данным прессы, якобы согласовали проект сделки, предполагающей прекращение палестинских протестов в обмен на ослабление режима блокады сектора Газа.

Развитие ситуации опровергает прогноз министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который на утренней встрече с жителями приграничных селений предположил, что "эти выходные станут намного более спокойными, чем все предыдущие". Свои ожидания он объяснял, в частности, тем, что Израиль на днях снял запрет на поставки горючего в сектор Газа. Перед этим была возобновлена работа пограничных переходов и вдвое расширена акватория Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы.