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В Таиланде сохраняется опасность оползней, несмотря на прогнозы синоптиков

(обновлено: 17:13 26.10.2018)
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© Depositphotos / chatri2513Бангкок, Таиланд. Архивное фото.Бангкок, Таиланд. Архивное фото.
© Depositphotos / chatri2513

БАНГКОК, 26 окт — РИА Новости. Сильные ливни с опасностью оползней и кратковременных наводнений продолжаются в Таиланде, несмотря на то, что по календарю и прогнозам синоптиков, сделанным на прошлой неделе, сезон дождей должен был закончиться в пятницу.

Шторм на побережье Средиземного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дожди все еще идут в Бангкоке, в нескольких провинциях центрального, восточного и южного Таиланда, включая туристические зоны, такие, как провинция Чонбури (в которой расположен курортный город Паттайя), Районг, Прачуап Кирикхан (курортные зоны Хуа Хин и Ча-Ам), провинция Пханга, соседняя с всемирно известным курортным островом Пхукет.

В пятницу вечером на таиландскую столицу обрушился ливень с сильным ветром, продолжавшийся всего около часа, однако вызвавший гигантские автомобильные пробки, так как дождь начался в разгар вечернего "часа пик". Во время дождя в нескольких местах в историческом центре Бангкока ветер обломал верхние ветки больших деревьев, которые падали на проезжую часть и крыши машин, еще больше затрудняя движение автомобилей. Многие улицы затопило на 10-15 сантиметров.

В тот же вечер в конце рабочего дня на сайте управления по предотвращению и преодолению природных катастроф МВД Таиланда появилось предупреждение о сильных ливнях, которые ожидаются в центральных, южных и восточных провинциях страны в субботу, воскресенье и понедельник. МВД предупредило о вероятности кратковременных наводнений и оползней в горных районах.

Последствия землетрясения в порту греческого острова Закинф. 26 октября 2018
© AFP 2018 / imerazante.gr
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Сезон дождей в Таиланде обычно продолжается с середины июня до середины-конца октября. Календарной границей сезона дождей в октябре по традиционному тайскому календарю считается день окончания буддийского поста, который в этом году пришелся на среду, 24 октября.

Синоптический календарь, основанный на многолетних наблюдениях погоды таиландскими синоптиками, обозначает в 2018 году в качестве дня окончания сезона дождей пятницу 26 октября, сообщил РИА Новости консультант бангкокского бюро погоды Крайсак Сисампхан, проработавший в службе погоды более сорока лет.

"По календарю прохладный сезон начинается завтра, в субботу 27 октября. Но, конечно, так дословно трактовать этот календарь нельзя, он очень приблизителен, и создается почти исключительно для служебного пользования: специалисты хорошо понимают, что все даты на нем приблизительны и условны", — сказал эксперт.

Иордания. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
В Иордании еще один мост обрушился из-за ливней

"В начале недели сразу несколько СМИ опубликовали новость, основанную на этом календаре, который каким-то образом попал в руки журналистов, о том, что с субботы начинается прохладный сезон, и во многих регионах следует вскоре ожидать засухи", — рассказал синоптик.

Он пояснил, что засухи, хотя и возможны в прохладный сезон, все же более характерны для другого сезона, следующего за прохладным — жаркого, который в Таиланде обычно начинается в середине февраля и продолжается до середины июня.

"Несмотря на все научные достижения в области предсказания погоды, природа часто нарушает предсказания, сделанные людьми. Тем более, что изменение климата, которое наблюдается во всем мире, сводит на нет статистику, собранную за десятки лет, а именно эта статистика, хотя и дополненная самыми современными методами анализа погодных условий, до сих пор остается одной из основ процесса предсказания погоды", — сказал Сисампхан.

"Обратите внимание на то, например, как изменился прохладный сезон за последние 30 лет: если раньше даже в Бангкоке, не говоря о севере и северо-востоке страны, в ноябре-декабре жителям приходилось надевать теплые куртки, потому что дневная температура часто падала до 15 — 17 градусов, сейчас даже ночные температуры в эти месяцы редко опускаются до таких отметок", — сказал эксперт.

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