Украина и Белоруссия подписали соглашение о реадмиссии, сообщили в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украина и Белоруссия подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашение о реадмиссии, сообщила в пятницу пресс-служба администрации президента Украины Петра Порошенко.
"В присутствии глав двух государств было подписано соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии, целью которого является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, главы МИД Украины и Белоруссии подписали план консультаций между дипломатическими ведомствами на 2018-2019 годы.
Помимо этого, главы Минспорта двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и спорта.