Украина и Белоруссия подписали соглашение о реадмиссии, сообщили в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко. 26 августа 2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко. 26 августа 2018

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украина и Белоруссия подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашение о реадмиссии, сообщила в пятницу пресс-служба администрации президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко и Лукашенко провели в пятницу двустороннюю встречу в белорусском Гомеле, куда украинский президент прибыл в рамках I Форума регионов Украины и Белоруссии.

"В присутствии глав двух государств было подписано соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии, целью которого является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подписанное соглашение позволит минимизировать негативные последствия, которые возникают из-за незаконной миграции и повысить эффективность совместной борьбы с ней.

Вместе с тем, главы МИД Украины и Белоруссии подписали план консультаций между дипломатическими ведомствами на 2018-2019 годы.

Помимо этого, главы Минспорта двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и спорта.