Отношения Китая и Японии нормализовались, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Китайско-японские отношения вернулись на правильную колею развития, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

У Китая и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море. Однако в последнее время в отношениях двух стран наблюдается некоторое улучшение. Абэ прибыл в Пекин накануне, его поездка стала первым с 2011 года официальным визитом японского премьера в Китай. В пятницу утром в Доме народных собраний состоялась официальная церемония приветствия, после которой Абэ провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Встреча с Си Цзиньпином состоялась после в госрезиденции Дяоюйтай.

"Благодаря усилиям двух стран, в настоящее время китайско-японские отношения вернулись на правильную колею и восстанавливают положительную тенденцию", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он также отметил, что высоко ценит желание Абэ улучшить и развивать двусторонние отношения, которое он не раз высказывал.

"Являясь важными мировыми экономиками и влиятельными странами, здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Японией соответствует как коренным интересам народов двух стран, так и ожиданиям всего международного сообщества", — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР призвал придерживаться мирного и дружественного направления, углублять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать тому, чтобы китайско-японские отношения получили новый импульс развития.