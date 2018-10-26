В США изъяли подозрительную посылку, адресованную сенатору Кори Букеру

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правоохранители США изъяли одиннадцатую подозрительную посылку, на этот раз она адресована сенатору Кори Букеру во Флориде, сообщает ФБР.

"ФБР подтвердило, что 11-ая посылка была найдена во Флориде, похожая внешне на другие, она адресована сенатору Кори Букеру", — заявило ФБР в Twitter.

Замдиректора ФБР Вилльям Свини до этого заявил, что правоохранители США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, разосланных ряду американских политиков и общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам президента США Дональда Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26 октября 2018 г.

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