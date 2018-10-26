В ЛНР проведут обучающие семинары для членов избирательных комиссий

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (223)

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото.

Подсчет голосов на одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото.

ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР начала цикл обучающих семинаров для членов территориальных избиркомов, сообщила на брифинге в пятницу секретарь ЦИК Екатерина Терещенко.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"На сегодняшний день ЦИК завершена проверка готовности территориальных избирательных комиссий к выборам и начат цикл обучающих семинаров для членов территориальных избирательных комиссий", — пояснила Терещенко.

Она уточнила, что основными темами на обучающих семинарах являются полномочия, права и обязанности членов территориальных избирательных комиссий, а также порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений.

По словам Терещенко, особое внимание будет уделено внештатным ситуациям и действиям членов территориальных комиссий, а также порядку взаимодействия членов территориальных и участковых избирательных комиссий с представителями и доверенными лицами кандидатов, представителями средств массовой информации, наблюдателями, в том числе и иностранными, и другими участниками избирательного процесса.